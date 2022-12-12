Лідер збірної України став чемпіоном світу серед клубів (фото, відео)

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який дійшов з національною командою до чвертьфіналу чемпіонату світу, виграв у складі італійської «Перуджі» світову першість серед клубів у Бразилії.

У боротьбі за трофей команда українця по черзі обіграла у групі бразильські клуби «Рената» (3:0) та «Саду Крузейро» (3:1). У півфіналі перед «Перуджею» не встояв бразильський «Мінас» (3:0), а у вирішальному поєдинку Плотницький та партнери взяли гору над іншим італійським клубом «Трентіно» — 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:19) та заволоділи трофеєм. При цьому українець набрав у фіналі 15 очок (4 ейси, 3 блоки та 8 балів в атаці), ставши другим за результативністю гравцем своєї команди.

Відеоогляд фіналу «Перуджа» — «Трентіно» — 3:1

Нагадаємо, що в листопаді 25-річний Олег Плотницький втретє виграв з «Перуджею» Суперкубок Італії та був визнаний найкращим гравцем «Фіналу чотирьох».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український волейболіст Олег Плотницький здійснив вражаючий стрибок у висоту.

Фото Twitter Sir Safety Perugia

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