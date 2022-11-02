Капітан збірної України став найкращим в Італії та завоював почесний трофей (відео)

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький, який разом із «жовто-синіми» дійшов до чвертьфіналу нещодавнього чемпіонату світу, став володарем Суперкубка Італії.

У складі «Перуджі», за яку капітан нашої національної команди виступає з 2019 року, Плотницький спочатку у півфіналі обіграв «Трентіно» (3:2 за партіями), а у вирішальному поєдинку здолав «Лубе Чивітанова» (3:2).

Відеоогляд фіналу «Перуджа» — «Лубі Чивітанова»

Зазначимо, що наш співвітчизник набрав у фіналі 11 очок та був визнаний найкращим гравцем (MVP) «Фіналу чотирьох».

Додамо, що це вже третій Суперкубок Італії, після 2019-го та 2021-го, у кар'єрі українця. Також у його активі завойований Кубок Італії-2022, а також два чемпіонства та один Кубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» із Луніним у запасі обіграв «Айнтрахт» та став п'ятиразовим володарем Суперкубка УЄФА.

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