Справа не в людях: Рєзніков назвав найбільшу проблему ЗСУ

Міністр оборони Олексій Рєзніков, раніше повідомлявший про надходження до України нових систем ППО, розповів, чого насправді наразі бракує Силам оборони.

Під час пресконференції, в якій також брав участь його шведський колега Пол Йонсон, Рєзніков зазначив, що від початку загальної мобілізації людського ресурсу ЗСУ не бракує, є проблеми, які можуть вирішити лише західні партнери, передає «24 канал».

«росія зруйнувала своїми діями міжнародну систему безпеки. Тому наявність Іноземного легіону це для нас така підтримка (ціннісна та політична. — Авт.). Тому що потенціал українців щодо мобілізаційного ресурсу у нас є. Для нас людського ресурсу достатньо. Для нас дуже важливою є зброя та амуніція для того, щоб цей людський ресурс успішно міг воювати», — підкреслив він.

За його словами, саме артилерія 155-міліметового калібру, ППО NASAMS, IRIS-T, ПЗРК Stinger, гранатомети Carl Gustaf, літаки F-16 та F-15, шведський Gripen та інша зброя від західних партнерів — це саме те, що допомогло переломити хід цієї війни.

Також міністр говорив й про поновлення контрнаступальних заходів ЗСУ. Це станеться, коли зміняться погодні умови — грунт замерзне і стане більш придатним для проходу військової техніки: «Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли грунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій».

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Фото Генштабу ЗСУ

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