В Україну прибуло довгоочікуване ППО: про які системи йдеться

В Україну прибула нова партія зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide.

Про це у соцмережі повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

«ЗРК NASAMS та Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішою», — написав він.

Ракетні системи для України

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Дальність ураження ЗРК NASAMS — 20 км (ракетою AMRAAM ER — 40 км). Висота ураження: 0,03−16 км, ймовірність ураження мети однією ракетою: 0,85, час реакції системи: 10 секунд.

Наземний ЗРК Spada Aspide — італійсько-швейцарська розробка сухопутного ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує поразку мети на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км. Система стоїть на озброєнні Військово-повітряних сил Іспанії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, щоУкраїна потребує додаткових поставок HIMARS і MLRS, які вже дозволили ЗСУ перехопити ініціативу у ворога та перейти у контрнаступ. Крім того, за словами Зеленського, Україні вкрай необхідні сучасні танки, які дозволять ЗСУ набагато швидше та з меншими втратами звільнити окуповані території.

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