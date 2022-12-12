Удар по Гірнику на Донеччині: багато постраждалих (фото)

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про чергові удари рашистів по регіону.

За його словами, на Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади — постраждалих немає. На Донецькому напрямку в Курахівській громаді було пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок — Соловйового Очеретинської громади. На щастя, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку росіяни поранили 1 людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської громади. На Лисичанському пошкоджено 2 будинки у Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв.

«8 людей поранено — наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Це — чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ «Ураган», — повідомив очільник ОВА.

Фото Павла Кириленка

Фото Павла Кириленка

«Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на небезпеку!» — закликав Павло Кириленко.

За інформацією заступника голови ОП Кирила Тимошенка, протягом 11 грудня в Донецькій області загинула одна людина, троє були поранені. У Запорізькій області — один загиблий, на Харківщині — одну особу поранено, на Херсонщині — двоє загиблих.

Раніше Павло Кириленко повідомляв про обстріл Торецьку, де загинула людина.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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