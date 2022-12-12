До перемир’я ще далеко: військові аналітики ISW

Президент росії володимир путін продовжує говорити про переговори з Україною, але його метою є не мир, а очорнення України в очах його західних прихильників, йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW). Кремлівський господар, на думку аналітиків, намагається представити Київ як такий, що не бажає йти на компроміс або взагалі вступати в серйозні переговори.

«Однак угода про припинення вогню, яка б відбулася найближчим часом і дозволила російським силам відпочити і перегрупуватися протягом зими, вкрай малоймовірна», — пише американський інститут.

Переговори про припинення вогню потребують часу, а позиції України та росії дуже далекі один від одного. Неможливо уявити, що таке припинення вогню буде узгоджене в найближчі місяці, додали в ISW.

Також там пишуть про те, що позиція путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою Міністерства оборони (МО) росії та підтримкою націоналістичної і провійськової спільноти блогерів. путін заявив, що МО РФ «поводиться прозоро» і належним чином відображає «стабільний» хід «спеціальної військової операції» у своїх щоденних зведеннях. Однак потім диктатор перейшов до підриву МО рф, відповідаючи на питання про постійні проблеми з постачанням армії та мобілізацією, зазначивши, що структура поінформувала його про те, що російські Збройні сили вирішили більшість проблем, що виснажують їх. путін також сказав журналістам: «Ви не можете нікому довіряти. Ви можете довіряти тільки мені», відповідаючи на питання про те, чи повинні росіяни довіряти Міністерству оборони росії або джерелам, які працюють на фронті.

путін, ймовірно, намагається зберегти позицію, яку він намагався займати протягом усього свого правління, коли він нібито знає про всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності.

Нагадаємо, що відомий публіцист за підсумками саміту НАТО вважає, що з путіним вирішили покінчити.



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