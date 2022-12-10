Російський президент володимир путін продовжує обговорювати переговори з офіційним Києвом, намагаючись відокремити Україну від її західних партнерів і показати, що вона не хоче йти на компроміс.

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, під час нещодавнього саміту Євразійського економічного союзу у Бішкеку (Киргизстан) господар кремля роз'яснив свої слова про «затяжну» війну, заявивши, що насправді він мав на увазі, що процес врегулювання затягнеться. Мовляв, усі учасники мають «погодитися з реаліями на місцях». Експерти припускають, що путін мав на увазі визнання контролю росії над будь-якими анексованими територіями.

Водночас він вкотре наголосив, що москва залишається відкритою для можливості переговорів.

«путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, спрямовані на те, щоб ізолювати Україну від партнерської підтримки, представляючи Україну стороною, що відмовляється від поступок, і, ймовірно, прагне використовувати будь-яке припинення вогню і вікно переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення та поновлення операцій, тим самим позбавляючи Україну ініціативи. Однак угода про припинення вогню, яка буде укладена досить скоро, щоб дозволити російським військам відпочити та переобладнатися цієї зими, є вкрай малоймовірною», — стверджують аналітики.

Зазначається, що переговори про тривале припинення вогню вимагають часу, а позиції росії та України вкрай далекі одна від одної в даному питанні: «Майже неможливо уявити, що припинення вогню буде узгоджено, не кажучи вже про його реалізацію, на кілька місяців, що позбавить росію можливості призупинити українські зимові контрнаступи та відкласти їх до весни» .

В Інституті вивчення війни вважають, що путін може бути надмірно оптимістичний щодо перспектив швидкого припинення бойових дій, що також малоймовірно, зокрема, з урахуванням заяв лідерів України та Заходу.

«Мабуть, путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на розширення розколу між Україною та її прихильниками», — зазначили аналітики і додали, що господар кремля може озвучити умови для реальних переговорів у 2023 році, розраховуючи захопити більшу частину території України, яку, як заявляють в росії, вони «приєднали».

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Фото з Вікіпедії

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