Вирішили покінчити з путіним: відомий публіцист розповів про підсумки саміту НАТО

Дводенний саміт НАТО, Парламентська асамблея якого визнала росію державою-терористом, показав, що Захід не зацікавлений у переговорах з президентом путіним й має намір підтримувати Україну до перемоги.



Таку думку в етері телеканалу «Freeдом» висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський.



За його словами, за підсумками саміту НАТО у Бухаресті було прийнято багато позитивних рішень, головне з яких — контракт Пентагону на виробництво ракетних комплексів NASAMS для України.



«Це найголовніше. Вперше йдеться вже про замовлення Пентагону для України. Тобто не зі складів — склади це добре, але вони закінчуються», — пояснив експерт.



Також Піонтковський наголосив, що на саміті «багато чудових речей було сказано».



«Наприклад, слова Столтенберга. Він сказав — так, ми платимо ціну за цю війну, але ми платимо грошима, а українці — кров'ю. Вони завжди це розуміли, але ніколи не визнавали. Це дуже важлива заява. Вона означає, що рано чи пізно, нехай не сьогодні, але завтра, вони наважаться кинути всі кошти, щоб закінчити конфлікт якнайшвидше», — вважає російський публіцист.



Експерт також нагадав про виступ голови Держдепу США Ентоні Блінкена, який заявив своїм колегам, що переговори для путіна — це час для поповнення сил.



«Блінкен на другий день цілу годину пояснював те, про що ми з вами говоримо вже кілька місяців. Жодні переговори з путіним неможливі, переговори — це просто знаряддя для нього, щоб отримати паузу, перегрупуватися. Єдиний шлях до миру — повне виведення окупаційних військ», — зазначив Піонтковський.



За його словами, Захід сьогодні демонструє рішучий політичний настрій. Навіть Папа римський змінив свою риторику на більш жорстку. Німеччина також посіла однозначну позицію — Україна не повинна програти у цій війні.



«Ми бачимо, які жорсткі заяви робить той самий Папа Франциск. Тектонічні зміни у політичному класі Німеччини, Штайнмаєр, який для нас був символом капітуляції, заявляє, що неможливі жодні переговори… Остаточне рішення Заходу — він вирішив з путіним закінчувати», — вважає аналітик.



Нагадаємо, за підсумками саміту НАТО у Бухаресті стало відомо, що Пентагон уклав контракт на виробництво ракетних комплексів NASAMS для України. Виготовити планують 6 зенітних ракетних комплексів на загальну суму понад 1,2 мільярда доларів до 28 листопада 2025 року.



Як повідомляли «ФАКТИ», країни Альянсу у Бухаресті пообіцяли, що підтримуватимуть Україну у боротьбі з руйнуванням енергосистеми. А Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращий спосіб забезпечити тривалий мир в Україні — надати їй озброєння.

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