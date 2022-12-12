ГК «Інвестохіллс» передала потужний генератор для Олімпійського коледжу та гуртожитку для спортсменів

Група компаній «Інвестохіллс» передала потужний генератор для забезпечення світлом Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного, у якому навчаються та тренуються 550 учнів з усіх областей України та Києва.

Адмінбудівля коледжу, зал шаблі і гуртожиток

Як розповіли у навчальному закладі, генератор дозволить забезпечити електроенергією не тільки будівлі коледжу та школи але й спортивні зали для занять з профільних видів спорту, гуртожиток на 400 місць та їдальню.

Гімнастичний корпус

«Олімпійський фаховий коледж відповідальний за виховання спортсменів з 15-ти видів спорту, які в найближчому майбутньому приноситимуть славу країні на міжнародній арені. Наші учні тренуються по кілька разів на день, і перервати цей процес — це загальмувати розвиток спортсмена, втратити час, який надолужити потім буде надзвичайно важко. Тому, коли почалися перебої з електрикою, керівництво коледжу почало шукати можливість зберегти усі надбання закладу, які дозволили виховати в наших стінах десятки олімпійських чемпіонів, сотні чемпіонів світу і Європи. Плече ОФКІП підставила група компаній „Інвестохіллс“ на чолі з її засновником та керуючим партнером Андрієм Волковим. Наданий коледжу у користування потужний генератор відтепер, в разі необхідності, може забезпечити світлом гуртожиток, адмінбудівлю, школу та спортивні зали. Ми щиро вдячний групі за допомогу в збереженні повноцінного навчально-тренувального процесу спортсменів, результатом якої стануть їхні перемоги на спортивних аренах!», — подякував за допомогу директор Олімпійського фахового коледжу Олександр Москаленко.

Гуртожиток

У свою чергу, Андрій Волков, коментуючи рішення групи компаній передати коледжу генератор, зазначив: «Ми розуміємо усю важливість регулярних тренувань та комфортних умов проживання юних спортсменів. Українські юнаки та дівчата, не дивлячись на страшні для нашої країни часи, демонструють небувалі спортивні результати на міжнародних змаганнях та чемпіонатах. Вони — амбасадори нашої країни, наша надія та наше майбутнє. Тому ми з партнерами прийняли рішення передати генератор коледжу та підтримати його учнів і тренерів у цю надскладну для усіх зиму».

Манеж

Для довідки:

Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України» здійснює освітню діяльність з 7 липня 1966 року. Основний напрямок роботи коледжу — підготовка спортивного резерву для збірних команд України з 15 видів спорту (футбол, легка атлетика, фехтування, плавання, синхронне плавання, спортивна і художня гімнастика, бокс, вільна боротьба, дзюдо, велоспорт, веслування академічне, кульова стрільба, хокей з шайбою). За період функціонування навчального закладу, завдяки зусиллям висококваліфікованих тренерів, вчителів зі спорту та відповідній матеріальній базі, його вихованці 23 рази ставали олімпійськими чемпіонами, більше двохсот випускників закладу мають звання чемпіонів світу та Європи.

Футбольний манеж

Група компаній «Інвестохіллс» понад 13 років працює на українському та міжнародному ринках з операціями з інвестування та управління активами, лідер ринку NPL в Україні. Заснована у 2009 році як інвестиційна компанія, що спеціалізується на проблемних активах та спеціальних ситуаціях, «Інвестохіллс» перетворилася на найбільшого оператора роботи з NPL в Україні.

Школа

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