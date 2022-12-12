Влітку розтрощив на камеру Герб України: під Бахмутом загинув 18-річний колаборант з Куп’янська

Студент Куп'янського медичного коледжу Ілля Гаманін після звільнення ЗСУ міста від рашистів приєднався до армії окупантів й загинув 24 листопада внаслідок поранення. Про це повідомили у проросійському «молодіжному русі» Харківської області «Время Первых», його очолював Гаманін.

«Ілля з самого дитинства прагнув стати військовим лікарем. З початком «спеціальної військової операції» Ілля палко підтримував дії росії і, згуртувавши молодь Харківської області, надихнув її на створення організації «Время первых»

Коли у вересні 2022 року Куп'янськ і звільнена територія Харківської області нарешті була під контролем нашої армії, колаборнат «не зміг змиритися з цим і, записавшись добровольцем до 2-го армійського корпусу ЛНР, вирушив на лінію фронту».

Відомо, що 18-річний зрадник України загинув у боях за Бахмут, отримавши осколок у серце під час надання екстреної медичної допомоги пораненому рашисту. Проте про його смерть стало відомо лише тепер.

До слова, влітку 2022 року Гаманін розтрощив Герб України у Куп"янському районі, тоді йому Офісом Генпрокурора було повідомлено про підозру — ч. 1 ст. 338 КК України.

«За даними слідства, наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп"янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими громадянами розтрощив малий Державний Герб України. Підозрюваний та ще одна особа піднялися на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього юнак кидав частини герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру».

Нагадаємо, ЗСУ розгромили лігво чеченців у Мелітополі.

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