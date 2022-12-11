Працювали на рашистів під час окупації: на Харківщині викрили трьох колаборантів

На звільненій від ворога території Харківської області тривають заходи безпеки — правоохоронці виявляють все нових запроданців, які добровільно почали працювати на ворога під час окупації.

Днями там заочно повідомили про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (частина 7 статті 111−1 Кримінального кодексу України).

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, всі троє проживають у смт Борова Ізюмського району, і під час тимчасової окупації пішли працювати на ворога у так званій «народній міліції».



Так, 31-річний чоловік працював «старшим патрульним» та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.



Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду «оперуповноваженого». Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.



У квітні до лав незаконного правоохоронного органу долучилася і 31-річна жінка, обійнявши посаду «дізнавача».

Жінка пристала на "щедру" кадрову пропозицію від ворога

Колаборантка проводила «досудові розслідування» кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам «покарання» у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.

Досудове розслідування у справі проводить слідчий відділ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше у Куп'янську було затримано підполковника поліції у відставці, який після тимчасової окупації міста добровільно погодився працювати у так званій «народній міліції».

А на Київщині за аналогічним обвинуваченням вже засуджено мешканця села Перемога, який здав окупантам членів місцевої самооборони.

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