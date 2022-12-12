У росії знайшли мертвою призерку чемпіонатів світу та Європи

У підмосковному Орєхово-Зуєво виявлено тіло майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу Катерини Думбрави. Жінка наклала на себе руки, повідомляє Telegram-канал «112» .

Тіло 30-річної Катерини знайшла матір, коли прийшла до дочки у гості. Співрозмовник, який знайомий із ситуацією, зазначив, що останнім часом Думбрава вживала заборонені препарати. На місці, де знайшли тіло спортсменки (Катерина повісилася на турніку), передсмертну записку не виявлено. В обставинах того, що сталося, розбираються слідчі.

Катерина займалася кікбоксингом з 1999 року та неодноразово була призером чемпіонатів росії, Європи та світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що швейцарський футболіст вчинив самогубство після переможного матчу.

Фото yoursite.ru

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