У Копенгагені з аншлагом відбувся Різдвяний концерт найстарішого молодіжного хору України «Щедрик»

У грудні колектив професійного молодіжного хору України «Щедрик» по дорозі додому з Нью-Йорку, де на сцені Карнегі-холу співом святкували 100-річчя першого виконання найпопулярнішої у світі різдвяної колядки «Щедрик» (також відомої як «Carol of the Bells» на твори українського композитора Миколи Леонтовича. — Авт.), завітав у данську столицю Копенгаген.

Концерт пройшов у середньовічному Соборі святого духа в центрі старого міста. В залі не було жодного вільного місця. Квитки данці розкупили всього за три дні. Вхід для українських переселенців і дітей — безкоштовний.

«На жаль, сьогодні мільйони українських сімей роз'єднані через російське вторгнення і не зможуть зустріти Різдво разом. Святковий концерт „Щедрика“ у Копенгагені — це можливість підтримати українців, матерів і дітей за кордоном. Водночас це допоможе об’єднати данців та українців навколо найважливіших спільних цінностей — родини, домашнього вогнища та традицій», — прокоментувала голова Українського дому в Данії Наталія Попович.

Цікаво, що цього разу «Щедрик» розділив сцену з колегами з культового «Данської хорової капели хлопчиків». Після виконання кількох різдвяних пісень, юні данські співаки урочисто передали українським хористам палаючі свічки — символ глибокої поваги до тієї прихильності до мистецтва, що спонукає юнаків продовжувати репетиції навіть в неосвітлених бомбосховищах, при свічках, ризикуючи життям.

«Російське вторгнення жорстоко порушило життя мільйонів українців, і в тяжких обставинах війни тепер кожен день для хору „Щедрик“ є екзистенційною битвою. Ми прагнемо захистити життя кожного молодого голосу, який зараз під загрозою ракетних ударів, під час щоденних відключень світла та відсутності тепла на місці репетицій залишається у Києві. Ми також робимо все можливе, щоб залишатися на зв’язку з тими, хто зараз живе в різних країнах. Запрошення відвідати Копенгаген — це можливість продовжити наш творчий процес і донести смак українського Різдва та високої музичної культури до данської аудиторії, а також подякувати Данії за її прийом українців, які шукають тимчасового захисту за межами батьківщини», — розповіла хормейстер хору «Щедрик» Маріанна Сабліна.

Серед слухачів в залі також були присутні українські військові, що проходять реабілітацію після тяжких поранень в Україні — Ігор Кузьмин, Андрій Янченко та Ігор Заремба. Українським захисникам аплодував весь зал — і слухачі, і співаки.

На концерті прозвучали як світова та українська різдвяна класика, так і сучасні шедеври. Серед них: «Щедрик», традиційна українська народна пісня, обр. Миколи Леонтовича, «Десь у моїй пам'яті» Джона Вільямса з фільму «Один вдома», «Тиха ніч» Франца Грубера, «Крокове колесо» Ганни Гаврилець, «Алілуя» Валентина Сильвестрова та ін.

«Щедрик» — один із найвідоміших молодіжних хорів у світі, володар численних Гран-прі на провідних музичних та хорових фестивалях, а останній — перше місце з відзнакою «Видатний успіх» у своїй категорії на XIII Summa Cum Laude International Молодіжний музичний фестиваль (Австрія), 2019. Репертуар «Щедрика» — близько 1000 творів епохи Відродження та бароко, класичної, романтичної та сучасної музики, народних пісень з усього світу. На жаль, через вторгнення росії молоді музиканти хору останнім часом репетирували під час відключень електроенергії в Києві в темряві місцевого Палацу мистецтв. Вони ліхтариками освітлювали ноти.

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