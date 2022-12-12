Вандали пошкодили усміхненого путіна у Празі

Невідомий вандал зіпсував пам'ятник володимиру путіну у вигляді гобліна, який закручує газовий кран. На постаменті він написав: «Поспіх до війни чи миру?»

Прес-секретар поліції Праги Віолета Сіршістова повідомила журналістам, що поки ніхто не заявляв про псування статуї, тому патруль виїхав туди на підставі інформації зі ЗМІ, інформує novinky.cz.

Пам'ятник було встановлено на місці, де раніше стояв пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Металевий орк з піднятою у нацистському вітанні правою рукою привертає увагу до позиції росії, яка військово вторглася в Україну і використовує корисні копалини, зокрема газ, для шантажу європейських споживачів та просування своїх геополітичних інтересів. Зазначається, що роботу було створено Душаном Досталом у рамках міжнародної зустрічі художників-ковалів.

Інсталяція також покликана підтримати ініціативу щодо відключення будівель російського посольства в Празі від електропостачання. Пам'ятник Конєву стояв на Міжбригадній площі до 2020 року, після чого його було демонтовано та передано на зберігання. До цього пам'ятник неодноразово зазнавав актів вандалізму.

Нагадаємо, що в Одесі остаточно вирішили долю скандальних пам'ятників Катерині II та Суворову, а в Києві — демонтують пам'ятники Щорсу та Ватутіну.

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