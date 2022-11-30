В Одесі остаточно вирішили долю скандальних пам'ятників Катерині II та Суворову

В Україні триває дерусифікація. Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса.Офіційно».

Пам’ятники «Засновникам Одеси» та Суворову будуть тимчасово перенесені до Одеського художнього музею.

Під час голосувань жоден депутат не проголосував проти. 43 депутати підтримали знесення пам’ятника Катерині та 41 депутат — пам’ятника Суворову.

Це рішення також прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов: «Наш музей дуже відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно була вирішена доля київських пам'ятників Щорсу та Ватутіну.

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