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У Празі з'явилася інсталяція з обличчям путіна та газовим краном

19:55 5 грудня 2022
статуя

В Чехії, яка активно підтримує Україну у боротьбі проти агресії кремля, з'явилася нова інсталяція на російську тему.

З'явилася вона у Празі-6 на місці знесеного пам'ятника маршалу Конєву.

Скульптура зображує рашиста з обличчям президентом путіна. Однією рукою він закручує газовий кран, інша завмерла у нацистському привітанні. Робота була створена Душаном Досталом у рамках міжнародної зустрічі художників-ковалів, пише radio. cz

Своєю роботою автор звертає увагу на російську агресію проти України, а також на газовий шантаж як політику кремля у просуванні своїх геополітичних інтересів.

«Ми вирішили встановити цю скульптуру, тому що вважаємо за необхідне розворушити громадськість у Чехії, й надіслати сигнал Україні та росії про те, що чехам не все одно, що відбувається в Україні», — цитує ресурс одного з ініціаторів акції бізнесмена та мецената Далібора Дедека.

Інсталяція також покликана підтримати ініціативу щодо відключення будівель російського посольства у Празі від джерел енергії, щоб російські дипломати «відчули смак політики своєї держави».

Висота тимчасової скульптури 157 сантиметрів, а вага — 170 кілограмів. Вона простоїть на площі один місяць, після чого буде продана з аукціону, а отримані гроші підуть на закупівлю зброї для України.

Нагадаємо, сьогодні росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. Було випущено з кораблів Каспійського та Чорного морів, а також з Волгодонська Ростовської області понад 70 крилатих ракет. Понад 60 з них українські Сили ППО збили.

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