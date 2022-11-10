39.95 / 40.63 39.22 / 40.08
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Знести не можна залишити: доля київських пам'ятників Щорсу та Ватутіну вирішена

14:24 10 листопада 2022
Пам&#39;ятник Щорсу

Навесні цього року київська влада вирішила демонтувати та передати до музею тоталітаризму 47 пам'ятників, п'ять з яких вважалися «складними» — їхній демонтаж вимагав дозволу вищої виконавчої влади. Це, зокрема, пам'ятники Миколі Щорсу, Миколі Ватутіну, екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

І ось певні кроки в цьому напрямку здійснені. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, на засіданні експертної ради МКІП з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму було ухвалено важливі рішення.

«Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України», — зазначив він, пообіцявши, що деталі будуть надані в офіційному рішенні ради.

Пам'ятник Ватутіну, який було встановлено у Києві 1948 року при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Грушевського, неодноразово ставав об'єктом нападів. Активісти кілька разів заявляли про наміри знести монумент, зокрема й у 2018 році.

А у 2017 році Мінкульт заявляв, що першим експонатом музею монументальної пропаганди СРСР, що створюється в Києві, стане пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка, який має статус об'єкта культурної спадщини національного значення.

До речі, нещодавно у Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну, а в Ужгороді — воїнам-«визволителям». Знесли пам'ятник Пушкіну й у Києві, але це було неофіційно — так що міська влада зверталася до поліції.

Нагадаємо, що Арку дружби народів в Києві перейменували на Арку свободи Українського народу, прибравши з території радянський пам'ятник.

Фото з Вікіпедії

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дзеркальна дата 11.11.2022

Що не можна робити в «небезпечну» дзеркальну дату 11.11.2022 та як правильно загадувати бажання

Низька пенсія

«Крадуть» стаж та зменшують розмір виплат: названо основні види маніпуляцій чиновників ПФУ при розрахунку пенсій

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Олексій Ременюк

Колишній нардеп-зрадник загинув в автокатастрофі у Криму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту