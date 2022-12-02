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Інфляція в Україні: економіст пояснює, що буде з цінами найближчим часом

16:52 2 грудня 2022
Інфляція в Україні

Після весняно-літнього шоку, ціни в принципі стабілізувались. Далі ця тенденція залежатиме передовсім від ситуації на енергоринку. Адже енергетика — це обов'язкова складова собівартості всіх без винятку товарів та послуг. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив економіст Андрій Новак.

Таким чином експерт заспокоїв українців, які нервово очікують на чергове підвищення вартості продуктів, товарів та послуг.

«Якщо ціни на енергоносії не ростимуть, то й нових витків великої інфляції не очікується, у випадку зростання вартості енергоносіїв, наприклад, з 1 січня наступного року, звичайно це спровокує новий стрибок інфляції», — пояснює Андрій Новак.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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