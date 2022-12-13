Частини українців повернуть гроші за покупку генератора: у яких містах можна отримати компенсацію

У зв'язку з масованими ударами ворога по критичній інфраструктурі багато українців змушені власним коштом купувати електрогенератори, щоб забезпечити своє житло світлом та теплом.

У зв'язку з цим у деяких регіонах на місцевому рівні введено низку програм, за якими можна отримати компенсацію за купівлю, повідомили у Мінреінтеграції .

Зокрема, право на компенсацію мають:

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

житлово-будівельні контори (ЖБК);

керуючі багатоквартирними будинками.

У Києві мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% від вартості генератора. Максимальна сума — 80 тисяч гривень. Отримати компенсацію можна, подавши заяву та пакет документів до районної адміністрації. Кошти буде виплачено протягом 2 місяців.

У Львові для ОСББ, ЖБК та решти житлового сектору сума відшкодування становить 50% від ціни, проте максимум — 30 тисяч гривень. Для підприємців ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами передбачено ваучер. Розглянути заяву та ухвалити рішення комісія має протягом 10 днів.

У Полтаві компенсацію можуть отримати мешканці будинків, у яких понад 2 поверхи. Відшкодування не повинне перевищувати 50% вартості пристрою, але не більше 80 тисяч гривень.

В Одесі повертатимуть до 70% вартості генераторів, але не більше ніж 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації слід звернутися з чеками до районної адміністрації.

У Сумах компенсацію можуть отримати мешканці будинків трьох та вище поверхів, а також двоповерхових будівель, збудованих до 1993 року. Сума компенсації — не більше 50% та не більше 50 тисяч гривень.

У Рівному компенсують до 70% вартості за умови, що генератор коштував не більше ніж 45 тисяч гривень.

У Чернівцях відшкодують 80% від вартості. Пристрій має коштувати не більше 60 тисяч гривень та покривати потреби щонайменше 36 квартир у будинку.

У Запоріжжі компенсація 80% вартості генератора можлива за умови, що він коштує до 30 тисяч гривень. Оплата за пристрій має провадитися через банк.

Раніше в НБУ опублікували карту банків, які оснащені генераторами та працюватимуть навіть за відсутності світла.

Фото Pixabay

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