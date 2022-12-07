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Суспільство та люди

«Банки незламності»: у Нацбанку опублікували карту фінустанов, які працюють під час блекаутів

14:17 7 грудня 2022
Державний банк

Через удари ворога по критичній інфраструктурі українці часто стикаються з неможливістю оплати товарів карткою в деяких торгових точках.

З цієї причини людям постійно потрібна готівка, яку теж неможливо зняти без електрики.

Ідучи назустріч побажанням клієнтів, у Національному банку України поділилися спеціальною онлайн-карткою «банків незламності».



По ній можна знайти відділення, які постійно працюватимуть, незалежно від наявності світла. Йдеться про фінансові установи, оснащені генераторами і запасом готівки.

«Докладну інформацію про них ви зможете дізнатися у контакт-центрах, на офіційних сайтах та соціальних мережах банків» , — розповіли в НБУ.

А тим часом в «Укренерго» озвучили терміни, коли у Києві та двох регіонах українці повернуться до вже звичних графіків стабілізаційних відключень електрики.

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