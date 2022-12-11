«Роблять справді героїчні речі»: Зеленський про роботу енергетиків в Одесі та інших містах

Після удару рашистів по Одесі та іншими містам енергосистема країни дуже далека від нормального стану — в ній зберігається значний дефіцит. Але енергетики роблять все можливе та неможливе для відновлення подачі електроенергії до населених пунктів.

Про це у зверненні за підсумками 290-го дня війни сказав президент Володимир Зеленський.

«Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Практично кожен день у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня влучають в енергооб'єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж наші енергетики та комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи. І я дякую кожному і кожному, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему», — наголосив глава держави.

Також Володимир Зеленський наголосив, що дії окупантів показують справжнє ставлення ворога до Одеси.

«Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 „Шахедів“. Тільки за одну ніч — на суботу. Ось це і є справжнє ставлення росії до Одеси, ставлення до одеситів — свідоме знущання, свідома спроба принести катастрофу в місто», — зазначив український. лідер.

Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про тяжкі бої на Донбасі, зазначив, що рашисти перетворили наші міста та села там у випалені руїни. Фактично зруйнований Бахмут, майже в такому ж стані Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

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