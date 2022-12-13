Індексація пенсій у березні 2023 року: як вона вплине на виплати

У пріоритеті бюджету 2023 року — витрати на оборону України. Але, як запевняє президент та уряд, держава також виконає свої зобов'язання перед пенсіонерами.

Тож індексацію пенсій з 1 березня у бюджеті заплановано. За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців у середньому зростуть на 5%.

На жаль, відчутне збільшення відчують лише ті, хто одержує великі пенсії.

У лютому 2023 року Пенсійний фонд має розрахувати розмір середньої зарплати за 2022 рік. Тож з 1 березня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців. Наразі вони прив'язані до середньої зарплати по Україні.

Оформити пенсію за віком 60 років 2023 року зможуть українці зі страховим стажем 30 років, у 63 роки — зі стажем не менше 20 років, а у 65 років — не менше 15 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які види діяльності зараховуються до страхового стажу згідно зі статтею 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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