Бюджет затверджено: у Мінсоцполітики відповіли, чи варто українцям чекати на індексацію пенсій

Закон про державний бюджет України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на соціальну сферу, у тому числі на пенсійні виплати. Тож планова індексація пенсій відбудеться.



Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

«Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 мільярд додано Міністерству соціальної політики порівняно з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так як ми й обіцяли, відповідно вже потроху наповнюватиме цей бюджет», — сказала вона.



Нагадаємо, до другого читання у державному бюджеті на 2023 рік витрати на Пенсійний фонд України було збільшено на 38,9 млрд гривень.



Як повідомляли «ФАКТИ», деякі українці можуть оформити пенсію за віком у 50 років.

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