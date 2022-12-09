Головне — сплата страхових внесків: експерт розповів про види стажу та вплив на призначення пенсії

Страховий стаж — це період, протягом якого майбутній пенсіонер підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісячно сплачує страхові внески.



Про це нагадав незалежний консультант Сергій Коробкін.



Юрист також перерахував види діяльності, які зараховуються до страхового стажу згідно зі статтею 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

1) всі громадяни, які офіційно працюють на території України, включаючи іноземців (якщо інше не встановлено міжнародними договорами);

2) фізичні особи-підприємці, у тому числі які вибрали спрощену систему оподаткування;

3) особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню чи викладацьку, а також медичну, юридичну практику, у тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які здійснюють релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та одержують дохід від цієї діяльності;

4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України філіях (якщо інше не встановлено міжнародними договорами);

4а) працівники дипломатичної служби, спрямовані у довгострокове відрядження;

5) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах, відокремлених підрозділах іноземних підприємств, міжнародних організацій, розташованих на території України;

6) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та одержують заробітну плату за роботу на таких посадах;

7) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних силах України, інших військових формуваннях, Службі безпеки України та Службі в органах та підрозділах цивільного захисту;

8) особи, які доглядають дитину до досягнення нею трирічного віку та отримують допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та (або) при народженні дитини, при усиновленні дитини;

9) один з працездатних батьків або опікунів, що не працюють, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також працездатні особи, що не працюють, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла пенсійного віку установи охорони здоров'я, які потребують постійного стороннього догляду, якщо такі працездатні особи не працюють та отримують допомогу відповідно до законодавства;

10) особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності (які перебувають на лікарняному), а також особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та отримують державну допомогу;

11) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейські, особи рядового та начальницького складу, у тому числі які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов'язок та військову службу»;

12) патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони одержують відповідне грошове забезпечення;

13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню з інших підстав;

14) інший з подружжя працівника дипломатичної служби, що не працює, який перебуває за кордоном за місцем довгострокового відрядження такого працівника.

П'ятнадцятим пунктом цієї статті тепер є пункт про полонених.



«Отже, все, що зазначено вище, зараховується до страхового стажу. Головна умова — сплата тим чи іншим шляхом внесків на пенсійне страхування», — резюмував експерт.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому варто очікувати збільшення пенсії у грудні.

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