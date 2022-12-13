Карма наздогнала: на війні загинув російський ексдепутат родом з Борисполя

Ексдепутат Саратовської обласної думи рф Ігор Кононенко загинув під час війни в Україні. Сталось це біля Кремінної на Луганщині. Інформацію про це надали у прес-службі регіонального парламенту країни-окупантки. За інформацією колег рашиста, Кононенко став учасником війни як доброволець, не маючи військового досвіду.

«Колишній депутат був великим шанувальником шахів. Ігор Кононенко відмовився від мандата депутата 2013 року через високу завантаженість на роботі», — пишуть російські ЗМІ.

Важливим є факт, що загиблий саратовець народився в Борисполі Київської області в 1963 році у родині військовослужбовців. Але це не завадило йому йти воювати проти батьківщини й нищити мирних людей. В окупанта залишилися дружина і два сини.

Нагадаємо інтерв’ю воєнкора Юлії Кирієнко про бої під Бахмутом «Росіяни не рахують людей. Це якесь шалене стадо».



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