Стало відомо, кого ЗСУ ліквідували під час удару по Мелітополю

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, який раніше повідомляв про намагання окупантів мобілізувати в свою армію мешканців Запорізької області, у тому числі й засуджених, розповів, що під недавній влучний удар ЗСУ потрапила будівля, де розміщувалися у тому числі й співробітники фсб рф.

Як передає «ТСН», серед ліквідованих є представники аналітичного відділу російської спецслужби.

«Це був спецпідрозділ фсб, який відповідає за ведення баз даних, аналітики. Це були програмісти, які надавали інформацію для подальшого терору нашого цивільного населення. Крім того, це місце облюбували осетини. Тут вони відпочивали, їли, мешкали. Десятки швидких звідти виїжджали», — зазначив він.

Тим часом воєнкор Андрій Цаплієнко повідомив, що у Мелітопольському районі ліквідовано ще одне лігво окупантів — напередодні у селі Майське пролунали вибухи у місцевій школі, де на момент прильоту було близько 150 російських військових. Кількість ліквідованих та поранених загарбників уточнюється.

«Вчора також пройшла вдала спецоперація з ліквідації рашистської бази на території ТОВ «Політехніка» в районі села Пологи на Запорізькому напрямку. За точним наведенням підрозділу розвідки ССО «Бандерлоги», артилерія ЗСУ влучно і швидко відпрацювала ціль. Близько 13:00 розвідники відстежили військове угруповання. А вже о 15:00 після серії прицільного вогню арти по цілі, місцеві жителі спостерігали чорний дим над «Політехнікою», — зазначив він та додав, що кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений брухт, а десятки рашистів загинули.

Нагадаємо, що станом на ранок 12 грудня, за офіційними даними, в Україні було ліквідовано більше 94 тисяч рашистів.

Фото з мережі

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