Окупанти випустили по Дніпропетровщині 50 снарядів: пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

В ніч на 13 грудня ворог знову накрив щільним вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. Було обстріляно три громади — Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська.

Гатили з важкої артилерії і «Градів», випустивши близько півсотні снарядів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, в самому Нікополі сталася пожежа — згоріло одне авто.

Ліквідація нічної пожежі

Також було пошкоджено з десяток житлових будинків, постраждали господарські споруди, декілька адмінбудівель, магазин і лінії електропередач.

Розбитий дах у будинку

Вигоріла автівка

Пошкоджена лінія електропередач

У Червогригорівській територіальній громаді внаслідок атаки було зруйновано гараж, знищено легкову автівку в ньому. Понівечено близько 12 осель і господарських споруд, а також електромережі. В результаті близько 700 родин залишились без світла.

Бив ворог також по Марганцю і двом прилеглим селам. Там наслідки обстрілів нині з"ясовуються.

Відзначимо, що по Нікополю окупанти б'ють в т. ч. з території зайнятої ними Запорізької АЕС, куди завезли значну кількість важкого озброєння.

Фото t. me/mykola_lukashuk

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