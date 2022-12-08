Російські загарбники, які нещодавно обстріляли Запорізьку АЕС, завезли 7 грудня на територію станції кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град». Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

«Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі „захисні споруди“ в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки. Найбільш вірогідна провокація, що готується, — обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками „Град“ безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись „прикриттям“ енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що із самого початку агресії окупанти розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку, а також замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал ЗСУ Микола Маломуж заявив, що найближчим часом цілком можливо чекати відступу російських загарбників з території Запорізької АЕС та Енергодару загалом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає, що російські військові можуть залишити низку населених пунктів Запорізької області, зокрема Енергодар.

Фото з Вікіпедії

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