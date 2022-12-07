Дрони і важка артилерія: оккупанти вночі атакували мирні міста Дніпропетровщини

Минулої ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та «Ураганами».Проте, за повідомленням очільника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, захисники неба з повітряного командування «Схід» збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область.

Попередньо, то були «Shahed-136».

Нікопольський район пережив ще одну важку ніч російського терору. Ворог 7 разів ударив з «Ураганів» та важкої артилерії по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській. Найбільше постраждав Нікополь. У місті було побито до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Постраждале обійстя

В будинку було продірявлено дах

Місцеві мешканці лишились неушкодженими.

В Кривому Розі, який напередодні також зазнав потужної атаки з повітря, минулої ночі обійшлося без прильотів. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російські ракети поцілили у підприємство в Кривому Розі, вбивши його працівника. Ще троє робітників зазнали травм і поранень, їх госпіталізували.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA/

450

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram