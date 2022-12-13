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Україна

Ворог завдав удару по Запорізькій області: постраждали житлові будинки

10:12 13 грудня 2022
хата

Російські фашисти вдарили по селу Жовта Круча у Запорізькій області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будинки місцевих жителів.

На місці виявили дві великі вирви. Загарбники могли використовувати ракети С-300 для удару.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено пам'ятник воїнам Радянської армії.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили по Дніпропетровській області 50 снарядів. Було обстріляно три громади — Червоногригорівську, Марганецьку та Нікопольську. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

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