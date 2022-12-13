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Донька Віри Брежнєвої зворушливо звернулася до молодої дружини батька

11:40 13 грудня 2022
Віра з дочкою

Після розставання з Вірою Брежнєвою олігарх Михайло Кіперман закрутив роман з моделлю та нині дизайнеркою ювелірних прикрас Альоною Гайваненко.

За вісім років шлюбу Альона народила олігарху трьох дітей. Іноді блондинка присвячує чоловіку зворушливі дописи в особистому блозі.

«Сьогодні день народження мого друга, коханої людини, найкращого тата у світі та найдбайливішого чоловіка. Рада, що це все одна й та сама людина. Ти моя гордість, сила та обожнювання. Цілую й обіймаю», — ділилася вона якось.

Михайло Кіперман та його дружина

Водночас, олігарх не забуває й про доньку від Віри Брежнєвої Сару. А та, своєю чергою, чудово спілкується з Альоною, у якої нещодавно був день народження.

На сторінці теперішньої дружини Кіпермана всі вітали жінку з 31-м днем народження, серед них була й Сара.

«Творець, мама, красуня! З Днем народження!» — зазначила Сара.

Брежнєва з донькою Сарою

Нагадаємо, з батьком молодшої доньки 13-річної Сари Віра розлучилася у 2012 році.

Пізніше Брежнєва одружилася з продюсером Костянтином Меладзе, з яким, за чутками, таємно зустрічалася багато років. Останнім часом у ЗМІ періодично з'являється інформація про розрив співачки та продюсера. Проте нещодавно пара була разом на концерті у Ризі, де Віра виступала на сцені.

Співачка має старшу доньку Софію, яка живе в США.

Після російського вторгнення до України Віра переїхала до Італії. За кордоном вона організувала волонтерський хаб, щоб допомагати землякам.

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