Віра Брежнєва вперше за довгий час показала молодшу дочку

Співачка Віра Брежнєва,яка випустила спільну з Tayanna композицію «Вишиванка» українською мовою, вперше за довгий час показала молодшу дочку Сару. Дівчинка мешкає за кордоном. Нині має шкільні канікули, які проводить із зірковою матір'ю. Спільною світлиною в ліфті Віра поділилася у своєму Інстаграмі. Сара стає все більше схожою на матір.

«Разом. На канікулах», — коротко підписала фото Віра.

Нагадаємо, молодшій дочці Віри 13 років. Її батьком є бізнесмен Михайло Кіперман, з яким вона розлучилася у 2012 році.

Також Віра має старшу дочку Софію, яка живе в США.

Раніше Брежнєва розповідала, що після російського вторгнення до України переїхала до Італії. За кордоном вона організувала волонтерський хаб, аби допомагати співвітчизникам.

Позиція Віри, яка засудила війну, розлютила росіян. У ЗМІ неодноразово з'являються чутки про розрив співачки із чоловіком Костянтином Меладзе. Особисте життя вона не коментує.

Фото — Інстаграм Віри Брежнєвої

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