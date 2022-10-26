«На стороні справедливості»: Віра Брежнєва розлютила впертих путіністів своєю позицією щодо війни

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно представила чудову пісню українською мовою, ось уже кілька місяців поспіль залишається однією з найпопулярніших зіркових персон. Виїхавши з путінської росії, вона вкрай рідко виходила на зв'язок й не торкалася теми особистого життя.

Як відомо, зараз зірка іноді допомагає біженцям у Польщі та взагалі всім українцям у Європі. І це, очевидно, дуже нервує представників росії.

У російському шоубізнесі зло обговорюють новий україномовний трек, який Брежнєва випустила разом зі своєю землячкою Тетяною Решетняк. Композиція отримала назву «Вишиванка». Примітно, що Віра після стільки років роботи в росії раптово почала співати своєю рідною мовою. І це після численних заяв артистки про те, що вона не вважає себе українською виконавицею.

«Мені знадобилося багато часу, щоб знову з'явився імпульс зсередини… Той імпульс, після якого згодом народжується творчість. І цього разу навіть сталося так, що Тетяна Решетняк мені запропонувала зробити дует, і на цю пропозицію пішов імпульс. Все склалося настільки природно та тепло», — поділилася в Instagram артистка.

І саме це, швидше за все, і дратує представників російського шоубізу, які думали, що фінансових вливань вистачить для того, щоб «купити» артиста. Виявилося, що це дуже далеко від реальності.

Тим часом шанувальники підтримують співачку. Вони зазначають, що Віра залишилася на стороні справедливості.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Віра покинула росію, засудила агресію та зайнялася волонтерством.

У росЗМІ неодноразово писали, що Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися. Композитор нібито перевіз до свого дому в Італії першу родину.

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