У стіні утворилася діра: в Одесі у квартирі на 19-поверхі вибухнув газовий балон

В селі Ліски під Одесою, яка досі страждає від наслідків атаки російських дронів, стався вибух туристичного газового балончика у багатоповерхівці.

Внаслідок вибуху в квартирі на 19-му поверсі (!) 25-ти поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова відбулося руйнування фасадної стіни та вікна, повідомили в одеському управлінні ДСН України.

Масштаби руйнувань

Загорання не було, загиблих і постраждалих теж немає.

Наразі причина вибуху встановлюється, проте очевидно, що власники квартири не лише будуть ремонтувати фасад будинка своїм коштом, але й сплатять штраф за нехтування нормами протипожежної безпеки.

Втім, у коментарях користувачі закидають частину провини забудовнику — на їх думку, за якісних стін маленький балончик не спричинив би таких руйнувань.

Нагадаємо, днями подібна НП сталася і в спальному районі Києва — там вибух газу пролунав на на 9 -му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку.

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