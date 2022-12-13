«Два дні мама у під’їзді лежала, а я вдома її паспорт відтирала від крові»: страшна розповідь жительки Харківщини

Людмила Миколаївна мешкала у Ківшарівці Куп’янського району разом із чоловіком та дітьми. Працювала на Куп'янському хлібзаводі та мала нормальне життя. До початку повномасштабної війни. За 7 місяців окупації жінка пережила найстрашніші події у своєму житті, розповідає гуманітарна місія «Проліска».

«З початком бойових дій вона втратила роботу та можливість забезпечувати свою сім’ю. Те ж саме відбулося й з чоловіком жінки. Бракувало доступу до базових послуг та товарів, необхідних для нормального існування. Побиті обстрілами магазини та медичні установи, брак продуктів харчування, які неможливо було дістати. Без світла та тепла, доводилось готувати їжу в казані на вулиці. Жили у постійній напрузі, в очікуванні наступного вибуху».

Якось жінка вирішила відвідати матір, яка жила у Куп’янську. В очікуванні побачити рідну людину, яка зазвичай виходила на двір, щоб подихати свіжим повітрям, жінка приїхала до сумнозвісного міста.

«Побачила біля під’їзду незвичну картину — воронка від вибуху була на місці, де її мама часто виходила на двір. Вікна та двері вирвало та порозбивало. Людмила дуже занепокоїлась, в голову приходили жахливі думки, тому коли до неї підійшов сусід й почав говорити щось про маму, вона його не чула. Слова перетворилися на тихий шум в голові, доки вона не зайшла до під’їзду і не побачила все на власні очі. На підлозі лежала її мама. «Це був жах, коли я її побачила. Забрати її не дозволяли. А що робити? Не може ж людина отак лежати! Вони, напевно, із сусідкою виходили, щоб їсти приготувати на вулиці. Коли я її побачила, в неї у руці був ключ від квартири. Вона, може, вже додому заходила. Не встигла. Два дні мама у під’їзді лежала, а я вдома її паспорт відтирала від крові. Господи, в нас і грошей не було, щоб поховати. Знайшли покинутий старий хрест, самі поховали й підписали маркером. То був день нашої з чоловіком річниці весілля».

За словами волонтерів, жінка отримала допомогу та трохи отямилась від жахливих подій, але важка реальність життя переселенця постійно завдає нових ударів.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно ЗСУ збили ворожий гелікоптер біля Куп’янська, а окупанти підпалили училище, щоб звинуватити Сили оборони України.

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