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Окупанти масовано обстріляли Харківську область: є жертви та руйнування

10:24 7 грудня 2022
Руйнування на Харківщині

Російський ворог не позбавляє своєї збоченої уваги прикордоння Харківщини. Минулої ночі від артилерійських ударів потерпало місто Куп’янськ, на околицях якого раніше збили ворожий вертоліт.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Куп'янську внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна.

Під час першого удару постраждалих не було, а наступний, більш потужний, коштував осколкового поранення літній жінці. Її госпіталізували до медичної установи.

Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.

Пошкоджена господарська споруда

В Шевченківській громаді 3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у селі Борівське.

Також за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула 43-річна жінка. Її 50-річний односелець отримав важкі поранення.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вгатив артилерією також по території Запорізького району, було поранено неповнолітню дитину.

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