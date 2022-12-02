Росіяни продовжують обстрілювати Україну. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Лиманському та Бахмутському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що на інших напрямках росіяни обороняються.

«У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог, з метою звинувачення Сил оборони України у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю навчального закладу „Михайлівське вище професійне училище“. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер. В місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів», — йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти противника», — повідомили в Генштабі.

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk.

«Приймав Міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес в Одесі. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk», — повідомив він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», кількість вбитих в Україні росіян перевалила за 90 тисяч.

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