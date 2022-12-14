Й армії допоміг, і маму побачив: Юлік в Італії зібрав понад 200 000 гривень на підтримку України

Український співак Юлік виступив з благодійним концертом у Неаполі. Артист виступав перед українською діаспорою, яка зібралася у традиційному українському ресторані. В ході заходу Юлік розіграв прапор з підписами бійців ЗСУ та прикордонної служби. Вилучені кошти за вхід та аукціон — сумарно за один вечір співак зібрав 203 600 гривень, які організатор передав БО «За Луганщину». Кошти будуть направлені на закупівлю генераторів. Про це артист повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«203 600 гривень (5090 €) вчора ми зібрали на благодійному концерті у Ristorante Anastasia. Українська громадо у Неаполі — Ви неймовірні! Лише спільними зусиллями ми зможемо наблизити нашу країну до перемоги. Виключно усі кошти вже надіслані на підтримку БФ «За Луганщину». Ваш внесок допоможе придбати такі потрібні генератори. Благодійний Фонд «За Луганщину «. 1050 € вдалось вилучити завдяки аукціону та розіграшу прапора України з підписами бійців ЗСУ, які служать на «0».3000 € ваш вхідний квиток.1000 € внесок власника ресторану Миколи Олексіва. 40 € сьогодні зранку у готелі передала небайдужа українка Валентина, яка почувши рідну мову теж вирішила долучитись до благодійної місії. Дякуємо абсолютно кожному, хто був дотичний. Разом до ПЕРЕМОГИ!!!», — підписав відео Юлік.

Також під час концерту Юлік у Неаполі побачився з мамою, яка тривалий час живе за кордоном.

Нагадаємо, що раніше шоумен Юлік із DZIDZIO навчали дітей переселенців готувати піцу.



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