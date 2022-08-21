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«Можливість забути про війну»: шоумен Юлік із DZIDZIO навчав дітей переселенців готувати піцу

20:50 21 серпня 2022
шоумен Юлік

У Чернівцях відбувся благодійний майстер-клас з приготування піци для діток переселенців з різних областей України. Захід відбувся за участі колишнього учасника гурту DZIDZIO, а нині співака, саунд-продюсера Юліка та піцайоло-рекордсмена України Віталія Колошиця. Останній мандрує Україною і в такий спосіб допомагає діткам відчути себе юними піцайоло.

«Спілкування з дітьми та можливість їх розвантажити серед сірих буднів — це саме та мотивація, яка змусила мене взяти участь у майстер-класі, — розповів „ФАКТАМ“ Юлік.- Я люблю готувати, 8 років жив в Італії, готування піци допомагає мені зануритись у магію кухні. Коли я вперше побачив очі дітей-переселенців, аж розчулився. Вони побачили вже так багато, що не кожен дорослий зможе осмислити та пережити. Дітки із Маріуполя, Херсону, Краматорську, Бахмуту, Луганської області сьогодні змогли відчути себе хоч на декілька годин в Італії. Основна мета майстер-класу розвантажити сірі будні та дати їм відчуття свята. Піца — це смачно і пізнавально, та й сам процес приготування доволі веселий. Думаю, ми впорались».

За словами Віталія Колошиця, майстер-класи — це важлива справа завдяки якій на декілька годин можна подарувати дітям радість та можливість забути про війну, та те, що вони бачили в своїх рідних містах.

«Обожнюю спостерігати щирі емоції дітей та їхні щасливі обличчя, які випромінюють радість. Продовжуємо нести свою місію, кожен працює на своєму фронті задля перемоги!» — сказав рекордсмен Книги рекордів України.

Нагадаємо, артисти «Дизель Шоу» оголосили про повернення на сцену та анонсували похорони путіна.

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