Підтверджено супутниковими знімками: росія та Північна Корея відновили торгівлю

Росія та Північна Корея відновили торгівлю залізницею, яка була припинена майже на три роки, повідомляє агентство Bloomberg, яке підтверджує свої твердження супутниковими знімками. Bloomberg нагадує, що у вересні американська розвідка повідомила, що Пхеньян продавав зброю для підтримки військових зусиль путіна в Україні, що є ознакою потепління відносин між двома країнами.

За даними сайту 38 North, що спеціалізується на північнокорейській тематиці та є частиною американського аналітичного центру Stimson Center, товар був перевезений залізницею з росії до Південної Кореї наприкінці листопада — на початку грудня 2022 року. Вивантажений товар був помічений на північнокорейській стороні щонайменше двічі, а тривала обробка вантажу свідчила про підготовку до отримання більшого обсягу.

Будь-яка торгівля між давніми партнерами може бути пов'язана з порушенням міжнародних санкцій, коментує Bloomberg. На Пхеньян були накладені санкції за проведення досліджень з розробки ядерної зброї, а на москву — за вторгнення в Україну. Залізничне сполучення між двома країнами було закрито в лютому 2020 року, коли північнокорейський лідер Кім Чен Ин закрив кордони своєї країни через зростаючу загрозу пандемії COVID-19.

На початку листопада США звинуватили Північну Корею у продажу «значної кількості артилерійських боєприпасів» росії на допомогу військовим зусиллям путіна. Хоча Пхеньян назвав звинувачення безпідставними, Північна Корея стала однією з небагатьох країн світу, які офіційно визнали підконтрольні кремлю терористичні «ДНР» та «ЛНР».

Північна Корея має одну з найбільших артилерійських армій у світі й накопичувала ракети протягом десятиліть. Як зазначає Bloomberg, продаж зброї росії означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея роками покладалася на зброю, яку їй постачав її колишній благодійник — Радянський Союз. За оцінками агентства, продаж зброї може потенційно забезпечити режим Кіма вкрай необхідними грошима, нафтою і, можливо, навіть технологіями, які допоможуть розвивати програму створення ядерної зброї.

Нагадаємо, що після того, як Пхеньян визнав незалежність «ДНР» та «ЛНР», Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

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