У США назвали країну, яка погодилась продати путіну снаряди для артилерії

Західні експерти нещодавно повідомили про те, що рашисти зіткнулись з проблемою нестачі новітніх ракет. Наприклад, «Кинджалів» у росіян залишилося близько 40. Згодом стало відомо, що росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії.



Такі засекречені дані американської розвідки оприлюднила газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників із США.

Як пишуть журналісти видання, США надали мало подробиць про точний тип озброєння, терміни або розмір партії. Джерело в американському уряді припускає, що окрім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, рф у майбутньому може спробувати закупити у КНДР і інше обладнання.

Купівля снарядів у КНДР вказує на розпач Кремля і те, що глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили путіна звертатися до країн-ізгоїв за допомогою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Іран передав росії безпілотники. Як зазначав радник голови Офісу президента Олексій Арестович, застосування цих апаратів російськими загарбниками вже помітили на фронті.

Які точно дрони росія отримала з Ірану, поки що не відомо. Передбачається, що це Mohajer-6 та Shahed. Вони здатні нести ракети для поразки з повітря наземних цілей — радарів, артилерії тощо. Проте є інформація, що рашисти незадоволені іранськими дронами, в програмному забезпеченні яких було виявлено кілька серйозних помилок.



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