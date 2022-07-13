Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю, яка визнала «ЛНР» та «ДНР»

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР після того, як остання візнала так звану «незалежність» «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, українська зовнішньополітична офіція «рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану „незалежність“ тимчасово окупованих рф територій в Донецькій та Луганській областях України».

«Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом „суб'єктності“ російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України. У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції», — йдеться у заяві МЗС України.

В заяві відзначається, що звернення росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність москви, ніж Пхеньяна, і що у рф більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції рф скоро досягне рівня ізоляції КНДР.

«Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», — наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба.

Нагадаємо, що наприкінці червня з цієї ж причини Україна розірівала дипвідносини з Сирією.

Фото Pixabay

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