Побила конкурентку фалоімітаторами до синців: подробиці «пікантної справи»

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок місцевій бізнес-вумен. Її визнали винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень … фалоімітаторами. Про це «ФАКТИ» дізнались з реєстру судових рішень.

Згідно матеріалів справи, 12 травня у підприємиці, яка перебувала у салоні краси в Тернополі, виник умисел на спричинення тілесних ушкоджень жінці, з якою в неї був тривалий конфлікт. Та замість класичного «виривання волосся» підприємиця почала кидати … фалоімітатори чоловічого статевого члену в різні ділянки тіла конкурентці.

«Після чого, продовжуючи свої протиправні дії об`єднані єдиним умислом, пусту картонну коробку, яку тримала в руках, кинула в область голови. Внаслідок протиправних дій потерпілій завдано фізичного болю та спричинено тілесні ушкодження у вигляді синців лівої молочної залози, передньої і задньої поверхні грудей зліва, лівого плеча, правої гомілки та ділянки правого гомілково-ступеневого суглоба. Вони за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень», — читаємо у вироку.

Допитана підчас судового розгляду обвинувачувана свою винуватість не визнала та надала покази, із яких свідчить, що вона була клієнткою салону краси. Його власниця була її подругою та лікарем багато років, якій вона довіряла свої таємниці. Але дружба закінчилась, тому що вже колишня подруга обвинувачуваної закрутила роман з її чоловіком, у зв`язку із чим вона розлучилася з ним.

«Конкурентка налаштовувала мого колишнього чоловіка проти дітей, що і стало поштовхом до цього вчинку. Після обіду 12 травня я прийшла в салон краси, пройшлася по всіх кабінетах, викликала всіх працівників в коридор. Коханка мого чоловіка почала запрошувати в свій кабінет, щоб поговорити, але в мене був сильно емоційний стан і я вирішила вручити при всіх присутніх фалоімітатори, котрі принесла в коробці. Їх було близько п`яти штук. Фалоімітатори я витягувала з коробки і кидала в стіну та на підлогу. Конкурентка стояла за дверима та почала кликати в інший кабінет, щоб поговорити. Можливо один відбився і попав у неї, однак там більше був словесний конфлікт, цілі наносити тілесних ушкоджень у мене не було. Прошу суд мене виправдати», — заявила обвинувачувана.

Сама ж потерпіла «божилась», що причина неприязних відносин їй невідома. І вона з чоловіком колишньої подруги не перебувала в жодних відносинах.

Зрештою, служителі Феміди призначили винуватиці покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Цивільний позов про стягнення моральної шкоди в сумі 50 000 грн задовольнили частково. Жінка має сплатити 5000 грн.

Нагадаємо, столичний суд виніс вирок у ще одній «пікантній» справі.

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