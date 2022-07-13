Підприємиць, які продовжують вести бізнес попри повномасштабну війну, нагородили премією «Створено жінками»

Франко-українська торгова палата оголосила імена трьох переможниць та двох спеціальних призерок конкурсу «Створено жінками». Це ті жінки, яким довелося стикнутися з небаченими раніше викликами: евакуювати не лише свої сім’ї, а й бізнеси, шукати нові ринки збуту й клієнтів, можливості сплачувати податки, створювати робочі місця та допомагати армії. Всі вони отримали грошові премії на розвиток своєї справи.

Так, перше місце посіла Андріана Мальська, засновниця «Педіатрії Андріани Мальської». Вона отримала 100 000 грн, які спрямує на придбання сучасного кардіографа. ЇЇ клініка у Львові вважає своєю місією допомагати дітям зростати здоровими, а також навчати лікарів та інтернів дитячої кардіології.

«Перемога в конкурсі надихає мене працювати й постійно вдосконалюватися. Дякуємо армії за те, що даєте цю можливість, віримо в нашу перемогу, у квітучу Україну й що всі діти скоро будуть вдома», — зазначила Андріана Мальська.

Друге місце посіла Яна Ситніченко з виробництвом дерев'яних пазлів CreatifWood. Завдяки їй українські бренді дерев'яних пазлів та іграшок знають у всій франкомовній Європі. З початку повномасштабного вторгнення підприємство Яни в Броварах зупинилось, але вже за три тижні продовжило свою роботу. Підприємиця отримала грошову премію 50 000 грн. У наступних планах — просувати український бренд в Європі.

«Мені допомагає розуміння, що війна колись закінчиться і потрібно, щоб країна жила далі. Перемога в руках не тільки армії та влади, а й бізнесу також. Зараз всі знають про Україну через війну, а я хочу показати, що в нас є не лише війна, але й талановиті, відважні люди, які створюють якісні продукти», — каже вона.

Третє місце дісталось Інні Скаржинській з брендом рослинної косметики Vesna. Хоча лабораторія і два власних магазини марки були знищені росіянами у Бучі, Інна відновила виробництво у Львові.

«Водій фури перевіз залишки меблів та обладнання безплатно, лише взявши кошти за пальне. Його син загинув на фронті, перед цим попросивши батька допомагати з перевезенням речей людям з окупованих територій. Зараз ми виготовляємо спеціальні набори й загоювальні мазі для фронту. Понад 2000 таких наборів ми вже передали на передову», — розповіла Інна.

Свою премію — 50 000 грн — вона планує витратити на міжнародну сертифікацію продукції, що дозволить їй відкрити нові закордонні ринки збуту: «Ми хочемо, щоб світ бачив не тільки нашу непереможність, мужність, а й беззаперечну якість української косметики».

Спеціальну премію і грошову винагороду 25 000 грн виборола Христина Закревська — вона не лише заснувала сімейну сироварню «Будз Баран» у віддаленому селі в Карпатах, але й залучила до справи своїх сусідів. Тепер молоко вони здають на переробку в сироварню, а не згодовують тваринам, що дає суттєву прибавку в доходах.

«Хочу, щоб більше односельців могли отримувати додатковий дохід, але в нас не вистачає місця для перероблення більшої кількості молока. Тому я й взяла участь у конкурсі „Створено жінками“, щоб залучити додаткові кошти для розширення сироварні», — розповіла вона.

Христина відправляє частину продукції на фронт, а 10% прибутку перераховує на потреби ЗСУ

Це одну спеціальну відзнаку від «Укрсиббанку» і 50 000 грн отримала Ольга Шурова з проєктом школи французької мови Musique de Langue. ЇЇ мета — не лише навчати українців французької, але й навчати франкомовних людей по всьому світу української мови.

«Українська має право бути популярною для вивчення в Європі та в усьому світі. Тим більше коли це дві найкрасивіші мови. З початком війни кількість студентів у школі зросла, люди активно вивчають мову, не відкладаючи цю справу на потім», — поділилася Ольга.

За словами директорки Франко-української торгово-промислової палати, членкині журі Мод Жозеф, ця премія стала одним із тих проєктів, які було вирішено продовжувати за будь-яку ціну.

«У березні ми не знали, чи зможемо дійти до кінця, але журі було абсолютно впевнено, що ми маємо продовжити конкурс і таким чином продовжити підтримувати жіноче підприємництво в Україні. Нас надихали учасниці, та сила і рішучість, які вони віднайшли у собі, щоб врятувати свої бізнеси, відбудувати життя наново у новому місті, допомагати своїй країні та армії. Жінка може все — це не просто слоган, це реальність!» — підкреслила Мод Жозеф.

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