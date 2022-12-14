Рашисти розстріляли будівлю Херсонської ОВА залповим вогнем (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 14 грудня російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА — пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — написав він.
Тим часом, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії.
«Тримали під прицілом два міста — Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі. В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», 14 грудня Київ атакували іранські дрони, які запустили росіяни.209
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