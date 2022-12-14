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Україна

Рашисти розстріляли будівлю Херсонської ОВА залповим вогнем (фото)

12:54 14 грудня 2022
Херсонська ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 14 грудня російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА — пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — написав він.

Тим часом, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії.

«Тримали під прицілом два міста — Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі. В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», 14 грудня Київ атакували іранські дрони, які запустили росіяни.

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