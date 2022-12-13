ЗСУ відбили атаки росіян на 13 населених пунктів на Донбасі та знищили склад з паливом, — Генштаб

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

На інших ділянках фронту ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони, обстрілює позиції наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка, Білогорівка, Верхньокам'янське, Соледар, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщеївка, Курдюмівка.

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

На Херсонщині командування російських окупаційних військ проводить ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у житло місцевого населення. Часто мешканців примусово виселяють зі своїх будинків.

Крім того, 10−11 грудня рашисти відвели свої частини з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних установ на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у Луганську один з корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий госпіталь. А в місті Мелітополь як військовий шпиталь використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з росії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що українці роблять все, щоб перемогти ворога, наші люди мотивовані, є потенціал. Для України зараз «дуже важлива зброя та амуніція для того, щоб цей людський ресурс успішно міг воювати».

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