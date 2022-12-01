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Ще 50 українських захисників повернулися додому: в ОП повідомили про обмін полоненими

17:56 1 грудня 2022
військові

У четвер, 1 грудня, Україна провела черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 50 українських захисників, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що додому повертаються захисники Маріуполя, «Азовсталі», в'язні, які перебували у колонії Оленівки, а також поранені солдати, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

«Це велика робота, яка триває щодня. Ми працюватимемо до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань роботи з військовополоненими. Усі будуть вдома», — додав чиновник.

Нагадаємо, на початку листопада в результаті обміну полоненими, в Україну повернулися 74 захисники «Азовсталі».

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