Захищали Маріуполь та «Азовсталь»: у День ЗСУ з полону звільнено 60 українців (відео)

В День ЗСУ відбувся черговий обмін полоненими — додому повертаються 60 воїнів ЗС, Нацгвардії та ДПСУ.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути 58 чоловіків та двох жінок — 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів.

«Це — краща новина у святковий день, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ — триває битва за життя. На героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя», — зазначив він.

За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 34 оборонця Маріуполя, у тому числі 14 — з «Азовсталі». Деякі бійці утримувалися в колонії в Оленівці.

Нагадаэмо, що під час обміну полоненими у листопаді вдалося звільнити не лише військових, а й цивільних — подружжя та чоловіка, який вважався зниклим безвісти

Фото зі сторінки Андрія Єрмака

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