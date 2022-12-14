Виявився нікому не потрібен: зрадник з Донбасу отримав 10 років тюрми

Шевченківський районний суд міста Києва виніс вирок уродженцю Донецької області за участь у воєнізованих терористичних угрупуваннях днр. Про це стало відомо із Реєстру судових рішень.

За даними слідства, у квітні 2015 року чоловік добровільно вступив на службу на посаду водія окремого взводу зв`язку у військово-терористичному угрупуванні днр, де прослужив до 24 травня 2015 року, та у зв`язку з небойовим пораненням правої ноги був звільнений з військової служби. В лютому 2016 року добровільно підписав контракт з тією ж військовою частиною, де проходив службу на посаді механіка-водія танку Т-64 та прослужив на даній посаді близько 3 місяців. В жовтні 2017 року зрадник України знову пішов служити, а через рік за власним бажанням розірвав контракт.

Та не пройшло і року як окупант поновився на службі й брав участь у боях проти ЗСУ. Як повідомляється у матеріалах справи, в серпні 2022 року терорист залишив розташування частини та перетнув лінію розмежування, оселився на тимчасово окупованій території в м. Ізюм Харківської області. Злочинна діяльність зрадника була припинена 10 вересня військовослужбовцями Збройних Сил України неподалік селища Бригадирівка Балаклійського району.

Обвинувачений винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та розказав про обставини скоєного.

«У мене не склалися стосунки з керівництвом, я самовільно залишив службу та став переховуватися, — розповів затриманий на суді. — У квітні 2022 року затримала комендатура, так я знову опинився в розпорядженні частини, з якої наприкінці травня знову втік. Приїхав в окуповане місто, де познайомився з жінкою, у якої став проживати. Коли сюди зайшли українські воїни, мене затримали».

Служителі Феміди призначили громадянину України покарання у виді 10 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Нагадаємо, в Одесі затримано інформатора ПВК «Вагнера», який зливав ворогові дані про розташування частин ЗСУ.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram