Зливав ворогові дані про розташування частин ЗСУ: в Одесі затримано інформатора ПВК «Вагнера»

В Одесі затримали і взяли під варту російського агента, який був «на зв’язку» зі штабом ПВК «Вагнер», коригуючи повітряні удари ворога по українському узбережжю Чорного моря. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони, повідомляють в СБУ.

Також викрито контакти зловмисника із московським ОМОНом (спецпідрозділу росгвардії, який бере активну участь у війні проти України).

Відзначається, що ворожого агента затримали на спробі передачі закритих відомостей до рф.

Скрін переписки зловмисника з куратором

Зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби рф завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах, де закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Миколаївщині було затримано колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців.

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